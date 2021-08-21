"Вот и морщинки": Алла Пугачева поделилась фото без макияжа

Примадонна поделилась фото с морщинками и призналась, что очень счастлива - Максим Галкин ее поддержал

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Российская артистка Алла Пугачева порадовала поклонников "честным" селфи без макияжа, которым она поделилась в Instagram.

72-летняя Алла Пугачева из числа тех российских звезд, которые не боятся показывать себя без макияжа и делает это часто. На этот раз артистка подписала фото:

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

В комментариях одним из первых оставил свою оценку в виде красного сердца супруг Пугачевой Максим Галкин. Остальные же восхищаются тем, как хорошо выглядит певица.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас, дорогая Алла Борисовна!", "Моя дочка 4 года сказала, что этой тете 24 года", "Красотка наша любимая. Прекрасна всегда и во всем", - пишут подписчики под фото.

Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным воспитывают двоих детей – Лизу и Гарри. Ее старшей дочери Кристине Орбакайте 50 лет, и у нее успешная музыкальная карьера.

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