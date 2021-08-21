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Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц

Ченнинг Татум и Зои Кравиц встречаются?

photo: kravitzupdate / Instagram
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (708)
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Журналисты сразу заговорили о новой неожиданной паре в Голливуде: тем более обе селебрити свободны, красивые - а почему бы и нет?

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Американские актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц озадачили своих поклонников - знаменитости вышли на милую прогулку и спровоцировали слухи о романе.

После развода с Дженной Дьюэнн актер встречался с певицей Джесси Джей, но отношения пары закончились еще в 2020 году. А Зои Кравиц сейчас разводится со своим супругом Карлом Глусманом.

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Публикация от Zoë Kravitz fanpage (@kravitzupdate)

На днях пару засняли на велосипедной прогулке по Нью-Йорку, и они выглядели очень счастливыми.  41-летний Ченнинг Татум и 32-летняя Зои Кравиц катались на велосипеде и беззаботно беседовали. Ченнинг управлял велосипедом, а Зои ехала сзади, держась за актера руками. При этом они много смеялись и казались беззаботными.

Но не исключено, что актеров связывают просто дружеские отношения. Кравиц и Татум в данное время вместе работают над фильмом Pussy Island — это режиссерский дебют актрисы. На главную роль Зои пригласила Ченнинга, и, судя по всему, они прекрасно поладили.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (708)

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