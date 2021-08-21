Клип на песню "Молодость" Муси Тотибадзе привел в восторг поклонников

Очень летняя песня, красочный клип и интересные детали - слушатели приняли новое видео Муси Тотибадзе на ура

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Певица Муся Тотибадзе представила новый клип на песню "Молодость" - он с возрастным ограничением 12+ и уже привел в восторг поклонников певицы.

"Молодость" - это заглавный трек с последнего одноименного альбома Тотибадзе. В клипе Муся вместе с актерами Игорем Бычковым, Алиной Насибуллиной и Стефани Елизаветой Бурмаковой разъезжают по городу на грузовике, украшенном тропическими цветами.

Режиссером видео выступила Нина Гусева. Теперь на ее счету уже три клипа для певицы — до последней работы были "В.О.Л.К." и "Кто остановит этот дождь".

Большинство слушателей приняли песню тепло. "Самый летний клип этого лета", "Божечки, какие мармеладные все!", "Какая красота! Мусенька умничка!", "Голос похож на Аллу в молодости", "Прекрасный клип, просто бомба!" - пишут подписчики.

Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим. Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.

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