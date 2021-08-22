Рэпер Моргенштерн пригласил мэра Красноярска на свой концерт

Представитель музыканта отметил: рэпера огорчило то, что градоначальник отказался приходить на его концерт в Красноярске 26 сентября

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Рэпер Моргенштерн пригласил мэра Сергея Еремина, который выступает против творчества артиста, на свой концерт.

Алишер Моргенштерн официально пригласил на свой концерт в Красноярске мэра Сергея Еремина. Представитель музыканта отметил, что его огорчило, что градоначальник отказался приходить на концерт.

"Мэр Красноярска заявил, что на наш концерт не придет. А мы его официально приглашаем. Всей командой. Пусть послушает качественную современную развлекательную музыку", - заявил агент Моргенштерна.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара

Представитель певца подчеркнул, что согласен с мэром, который считает, что повлиять на детей в том, чтобы слушать Моргенштерна или нет, должны родители. Также артист никого не заставляет слушать его музыку.

Сергей Еремин заявил, что отменить концерт Моргенштерна не может по юридическим причинам, но сам его музыку не понимает и на концерт не пойдет.

Началось все с того, что активисты во главе с многодетным отцом Вячеславом Богданкевичем обратились в правоохранительные органы и к мэру города с просьбой запретить концерт Моргенштерна. Мэр города Еремин даже зачитал пару строк из трека рэпера, чтобы показать, что артист пропагандирует аморальный образ жизни.

Читайте также: