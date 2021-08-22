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Певица МакSим

Занимаюсь здоровьем: певица МакSим опровергла слухи о возвращении на сцену

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (713)
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Артистка еще слишком слаба и не может делать прогнозы на будущее. Поклонникам стоит набраться терпения

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Певица МакSим опровергла слухи о своем возвращении на сцену: пока звезда слишком слаба и занимается здоровьем.

Марина Максимова долгое время боролась за свою жизнь, после чего одержала победу, вышла на связь фанатами и выписалась из больницы. Фанаты не перестают радоваться за ее успехи и надеются на то, что в скором времени смогут увидеть ее на сцене. Источники решили воспользоваться эмоциями поклонников и пустили слух, что звезда споет на ЧМ по пляжному футболу, но все оказалось ложью.

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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Максимова опровергла эти слухи и заявила, что никто из ее представителей не рекламировал ее появление на мероприятии, и все афиши с ее именем - фотошоп. Об этом звезда рассказала в инста-сторис. Певица отметила, что в настоящее время думает только о своем здоровье и пытается восстановиться.

"Никаких выступлений, песен и мероприятий я не планирую", - заявила звезда.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (713)
Теги:
МакSим

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