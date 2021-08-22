Занимаюсь здоровьем: певица МакSим опровергла слухи о возвращении на сцену

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Певица МакSим опровергла слухи о своем возвращении на сцену: пока звезда слишком слаба и занимается здоровьем.
Марина Максимова долгое время боролась за свою жизнь, после чего одержала победу, вышла на связь фанатами и выписалась из больницы. Фанаты не перестают радоваться за ее успехи и надеются на то, что в скором времени смогут увидеть ее на сцене. Источники решили воспользоваться эмоциями поклонников и пустили слух, что звезда споет на ЧМ по пляжному футболу, но все оказалось ложью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Максимова опровергла эти слухи и заявила, что никто из ее представителей не рекламировал ее появление на мероприятии, и все афиши с ее именем - фотошоп. Об этом звезда рассказала в инста-сторис. Певица отметила, что в настоящее время думает только о своем здоровье и пытается восстановиться.
"Никаких выступлений, песен и мероприятий я не планирую", - заявила звезда.
Читайте также:
- "Какая худенькая!" – певица МакSим показала первое фото после реанимации
- В Сети появилось первое фото Макsим после выписки
- Представительница МакSим рассказала о потери памяти у певицы
- СМИ узнали стоимость квартиры МакSим, куда певица приехала после комы