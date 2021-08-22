Поклонники не могут насмотреться на дочь Моники Беллуччи в новом видео

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Дочь Моники Беллуччи - Дева, вызвала ажиотаж в сети: фанаты снова и снова пересматривают новое видео с юной моделью.
16-летняя Дева - старшая дочка Беллуччи и актера Венсана Касселя. Девушка подросла и превратилась в настоящую красотку. Несмотря на свою востребованность в модельном бизнесе, юная леди не так часто дает поводы говорить о себе. Пока не начинает позировать для глянца.
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Не так давно дочь Беллуччи опубликовала новое видео в Instagram, и оно сразу же привлекло внимание подписчиков. В ролике, помимо Девы, появилась режиссер Глория.
На видео наследница актеров позировала в струящемся платье цвета хаки - без макияжа и прочих ухищрений стилистов. Поклонники не могли скрыть своего восторга при виде девушки.
"Потрясная"; "Видео супер"; "Само совершенство"; "Вся в маму"; "Скоро переплюнет Монику"; "Невероятной красоты девушка", - прокомментировали в сети.
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