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Поклонники не могут насмотреться на дочь Моники Беллуччи в новом видео

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (713)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210822/252640341/Poklonniki-ne-mogut-nasmotretsya-na-doch-Moniki-Belluchchi-v-novom-video.html

Юная фотомодель поделилась новым роликом в Instagram и ошеломила поклонников. Многие считают, что она переплюнула свою знаменитую маму

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Дочь Моники Беллуччи - Дева, вызвала ажиотаж в сети: фанаты снова и снова пересматривают новое видео с юной моделью.

16-летняя Дева - старшая дочка Беллуччи и актера Венсана Касселя. Девушка подросла и превратилась в настоящую красотку. Несмотря на свою востребованность в модельном бизнесе, юная леди не так часто дает поводы говорить о себе. Пока не начинает позировать для глянца.

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Публикация от Deva Cassel (@devacassel_)

Не так давно дочь Беллуччи опубликовала новое видео в Instagram, и оно сразу же привлекло внимание подписчиков. В ролике, помимо Девы, появилась режиссер Глория.

На видео наследница актеров позировала в струящемся платье цвета хаки - без макияжа и прочих ухищрений стилистов. Поклонники не могли скрыть своего восторга при виде девушки.

"Потрясная"; "Видео супер"; "Само совершенство"; "Вся в маму"; "Скоро переплюнет Монику"; "Невероятной красоты девушка", - прокомментировали в сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (713)
Теги:
Моника Беллуччи

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