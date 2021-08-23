Моргенштерн подарил фанату-инвалиду коляску с премии "Муз-ТВ"

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн подарил подростку Тимуру Андрюшину из Новосибирска коляску, в которой артист появлялся на премии "Муз-ТВ".

15-летний слушатель Моргенштерна страдает сколиозом четвертой стадии, из-за чего прикован к инвалидному креслу. Рэпер отправил поклоннику голосовое сообщение, где предложил отправить коляску, ту самую, на которой появлялся на премии Муз-ТВ

В беседе с "Комсомольской Правдой" мама подростка сказала, что рэперу ответили, что на тот момент находились в Москве на лечении и были бы рады встретиться лично. На что Алишер согласился и приехал, не забыв о подарках.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Женщина добавила, что подарок рэпера был кстати, так как прежнее кресло часто ломалось, а новую коляску было проблематично приобрести.

Рэпер также опубликовал сторис в своем Instargam с участием Андрюшина. "Я на этой коляске ездил за тарелочкой на MTV, а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить", — пошутил исполнитель.

Стоит отметить, что Моргенштерн часто занимается благотворительностью. Сейчас он активно занимается продвижением лечения Ильи Худобы из Тимашевска. На счет трехлетнего мальчика рэпер перечислил десятки миллионов рублей. Моргенштерн также призывает своих подписчиков перечислять средства, кто сколько может.

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