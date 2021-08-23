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Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth

Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?

© AP Photo / Steve Parsons
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Темы:
Светская хроника (568)
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В королевском доме, похоже, лопнуло терпение и отныне за "выходками" Гарри и Меган точно последует правовая оценка

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Скандалы в королевском гнездышке разгорелись не на шутку - теперь
королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если высказывания принца Гарри и его жены Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.

"Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.

Тайный источник также отметил, что 95-летняя королева была вне себя из-за нападок. Между тем, юридические эксперты королевской семьи намерены связаться с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". По информации издания, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.

 

Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
Принц Гарри и Меган Маркл

"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник.

 

Кроме этого, он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.

В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются крайне натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские вдруг заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить независимо, а потом, уже в Калифорнии, куда переехали год назад, дали громкое интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.

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Темы:
Светская хроника (568)

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