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Актриса Анна Чиповская

Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Sputnik Грузия
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В Грузии российская актриса не впервые, здесь она снималась в нашумевшей картине Резо Гигинеишвили "Любовь с акцентом"

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе.

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Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa)

О том, что актриса в Грузии, говорят фотографии Чиповской в ее Instagram. Оттуда становится понятно и то, что девушка приехала в Грузию по работе, ведь в серии фотографий Чиповская рассказывает о своей новой героине. А в хештегах стоят имена, в том числе и грузинского режиссера Дито Цинцадзе.

"Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская.

Актриса поделилась не только "рабочим" фото со съемок, но и с момента отдыха, где Чиповская сидит в компании в ресторане.

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Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa)

"Иногда все совпадает, место, люди, желания, стремления. И хочешь сказать много всяких важных слов, но они, вроде бы, и не нужны", - пишет довольная актриса.

Какой именно фильм на данный момент снимает Дито Цинцадзе, пока неизвестно.

Дито Цинцадзе — грузинский режиссер и сценарист. Начиная с 1988 года, снял тринадцать фильмов. Его фильм "Потерянные убийцы" был показан в разделе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2000 года. В 2007 году Цинцадзе был членом жюри на 29-м Московском международном кинофестивале. Живет в Берлине.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (718)

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