Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Лиза Арзамасова вернулась домой после родов – встретили ее супруг Илья Авербух и его старший сын.
В сторис молодая мама опубликовала кадры того, как супруг встретил ее в клинике и повез домой.
Пара пока не решила, как назовет ребенка, зато не скрывают эмоции от того, насколько счастливы от появления малыша.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лиза также выложила фото, где она, Илья Авербух и его старший сын стоят в обнимку. А сама мама держит на руках сына.
"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!" - написала под фото Арзамасова.
14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями первого общего ребенка. Арзамасова поделилась снимком из больничной палаты, поблагодарив всех за поздравления и добрые слова.
Читайте также:
-
Лиза Арзамасова показала первое фото после родов и рассказала о первенце
-
На маму или папу: В Сети обсуждают, на кого похож ребенок Снигирь и Цыганова
-
Скоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременности
-
Ходченкова в шикарном платье спровоцировала слухи о беременности