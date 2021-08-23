Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома

Теперь новоиспеченным родителям предстоят нелегкие деньки, а поклонники звездной пары будут ждать первого фото малыша

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Лиза Арзамасова вернулась домой после родов – встретили ее супруг Илья Авербух и его старший сын.

В сторис молодая мама опубликовала кадры того, как супруг встретил ее в клинике и повез домой.

Пара пока не решила, как назовет ребенка, зато не скрывают эмоции от того, насколько счастливы от появления малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Лиза также выложила фото, где она, Илья Авербух и его старший сын стоят в обнимку. А сама мама держит на руках сына.

"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!" - написала под фото Арзамасова.

14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями первого общего ребенка. Арзамасова поделилась снимком из больничной палаты, поблагодарив всех за поздравления и добрые слова.

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