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Актриса Равшана Куркова перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой Верность

Равшана Куркова впервые стала мамой и показала малыша

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (718)
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Sputnik Грузия
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40-летняя актриса шокировала фанатов самым неожиданным признанием и показала первые фотографии ребенка

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова шокировала Сеть: 40-летняя артистка призналась, что наконец-то стала мамой, и показала своего малыша.

Куркова никогда не скрывала подробности из личной жизни и часто выходила с бойфрендами в свет. Звезда была замужем за актером Артемом Ткаченко, а после долго встречалась с Ильей Бачуриным, но обе истории закончились разрывом. Но Равшана дождалась своего счастья, причем - в двукратном размере!

Актриса сделала неожиданное и откровенное признание: Куркова заявила, что стала мамой и долгое время скрывала сына от глаз общественности.

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Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)

Эксклюзивные кадры с малышом Гаспаром звезда опубликовала в свой 40-й день рождения.

"Это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный и счастливый", - написала Равшана и отметила, что ее сердце растет вместе с наследником.

По предположениям СМИ и канала "Антиглянец", ребенка родила суррогатная мама. У малыша есть отец - это возлюбленный Курковой и владелец боксерского клуба Сергей Амарян.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (718)
Теги:
Равшана Куркова

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