Накипело! Сестра Асмус публично "набросилась" на Полину Гагарину

Родственница актрисы попросила певицу уважать труд других людей и не выдумывать сказки для доверчивых поклонников

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сестра российской актрисы Кристины Асмус "набросилась" на певицу Полину Гагарину: девушка уличила артистку в обмане.

Недавно в Сети состоялась премьера шикарного клипа Гагариной на композицию "Вчера". В клипе Полина в алом платье ловко выскакивает из автомобиля на ходу. Посмотрев видео, фанаты заинтересовались - выполнила ли певица сложный трюк сама, на что получили утвердительный ответ. Но он понравился не всем зрителям.

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На самом деле сложный трюк выполнила каскадер и коллега сестры Кристины Асмус - Карины. Девушку возмутил обман певицы, после чего она обвинила Гагарину в обмане.

Карина - мастер спорта по гимнастике и каскадер - ее трюки можно было увидеть во многих клипах и сериалах. Вот почему она решила поставить Гагарину на место.

"Накипело. Вчера Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк в новом клипе выполнила сама. И у нас, каскадеров, вопрос - ну как так? Это неправда", - отметила Карина.

Также сестра Асмус оставила ссылку на страничку девушки-каскадера, которая на самом деле выполнила трюк за Гагарину, и попросила певицу не обесценивать работу других людей.

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