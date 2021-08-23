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Певица Полина Гагарина

Накипело! Сестра Асмус публично "набросилась" на Полину Гагарину

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (720)
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Sputnik Грузия
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Родственница актрисы попросила певицу уважать труд других людей и не выдумывать сказки для доверчивых поклонников

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сестра российской актрисы Кристины Асмус "набросилась" на певицу Полину Гагарину: девушка уличила артистку в обмане.

Недавно в Сети состоялась премьера шикарного клипа Гагариной на композицию "Вчера". В клипе Полина в алом платье ловко выскакивает из автомобиля на ходу. Посмотрев видео, фанаты заинтересовались - выполнила ли певица сложный трюк сама, на что получили утвердительный ответ. Но он понравился не всем зрителям.

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Публикация от KARINA ASMUS (@karina____asmus)

На самом деле сложный трюк выполнила каскадер и коллега сестры Кристины Асмус - Карины. Девушку возмутил обман певицы, после чего она обвинила Гагарину в обмане.

Карина - мастер спорта по гимнастике и каскадер - ее трюки можно было увидеть во многих клипах и сериалах. Вот почему она решила поставить Гагарину на место.

"Накипело. Вчера Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк в новом клипе выполнила сама. И у нас, каскадеров, вопрос - ну как так? Это неправда", - отметила Карина.

Также сестра Асмус оставила ссылку на страничку девушки-каскадера, которая на самом деле выполнила трюк за Гагарину, и попросила певицу не обесценивать работу других людей.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (720)
Теги:
Кристина Асмус

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