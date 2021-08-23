Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание

Поклонники пары негодуют и не могут понять, что происходит в отношениях знаменитостей и вместе они или врозь

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян были замечены на свидании: теперь фанаты гадают - сошлись ли бывшие супруги.

В Сети то и дело появляются разговоры о воссоединении Уэста и Кардашьян. Недавно рэпер расстался с моделью Ириной Шейк и стал чаще бывать рядом с экс-супругой. На днях бывшие возлюбленные снова попали в объективы уличных фотографов.

Звездную пару заметили на романтическом свидании в Малибу: Уэст и Кардашьян приехали в известный и любимый ресторан Ким - Nobu.

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Все были уверены, что шансов на воссоединение у звезд нет, но источники говорят, что пара была в прекрасном настроении и наслаждалась обществом друг друга.

Глядя на счастливых Ким и Канье, очевидцы позабыли о том, что пара рассталась после семи лет брака. И говорят, что именно Уэст стал инициатором очередной встречи. Он так и не смог позабыть Кардашьян.

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