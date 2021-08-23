"Секси бамбина": Брежнева подразнила фанатов "обнаженным" видео

Бывшая участница группы "ВИА Гра" показала, как важно оставаться красивой даже в душе, и произвела фурор в Сети

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева произвела фурор в Сети: звезда подразнила поклонников видеороликом, в котором снялась обнаженной.

39-летняя Брежнева иногда вступает в диалог со своими подписчиками в Инстаграм, иногда шутит вместе с ними, иногда показывает трогательные семейные фото с мужем и дочками. Неизменно единственное: каждый пост звезды набирает просмотры, лайки и вызывает зависимость. И это доказывает новая публикация.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Брежнева решила начать свой понедельник с водных процедур, а также зарядить фанатов хорошим настроением и позитивом на новую неделю. Певица поделилась горячим видео из душа.

И хотя видео было снято со спины, звезда продемонстрировала и другие части своего тела. Несмотря на неглиже, певица позировала в украшениях.

Подписчики оценили порыв звезды и попросили ее почаще делиться такими кадрами. "Обернитесь"; "Слишком горячая"; "Понедельник удался"; "Совершенная фигура"; "Вера, не щадишь"; "Секси бамбина", - прокомментировали фанаты.

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