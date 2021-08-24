Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье

ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.
Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары.
"Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.
Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.
Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".
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