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Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина

Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье

photo: Morgen_Shtern / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (726)
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https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210824/252653967/Svadba-Morgenshterna-skoro-Dilara-uzhe-vybiraet-plate.html

Поклонники в предвкушении главного события сезона - свадьбы эпатажного рэпера Моргенштерна со своей возлюбленной Диларой

ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.

Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары.

"Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.

Моргенштерн и Дилара
photo: morgen_shtern / Instagram
Моргенштерн и Дилара

Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.

Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (726)
Теги:
Моргенштерн, Дилара Зинатуллина

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