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Новорожденный ребенок

Трагедия в Батумском роддоме: ребенок погиб во чреве матери

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
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Не все хорошо у появившихся на свет малышей - у двух из четырех новорожденных определили коронавирус, у одного ответ теста был отрицательным, скоро станет известен тест и четвертого младенца

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. У одной из инфицированных коронавирусом рожениц в Батумском роддоме (Аджария) погиб плод, сообщает Первый канал.

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По информации врача клиники Нугзара Папава, инфицированную беременную женщину доставили в роддом 1 октября и ее состояние здоровья было удовлетворительным. Однако в последствии оказалось, что у плода, которому было 26 недель, не прослушивалось сердцебиение.

"Вчера утром мы проверили, и сердцебиение было хорошее. Вечером во время повторной проверки оказалось, что сердцебиения у ребенка уже не было слышно. Женщина родила сама без кесарева сечения. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо", - заявил Папава.

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© AP Photo / Michel Euler
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Точную причину смерти плода изучат и установят медицинские эксперты.

В Батумском роддоме под присмотром врачей 21 инфицированная беременная женщина. Из них четверо уже родили. У двух новорожденных младенцев выявили коронавирус. Результат теста одного младенца отрицательный, а еще одного пока не известен. В Батумском роддоме должны родить еще две женщины.

В Грузии за последние сутки выявили 472 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Аджарии 230. Это 29% из общего числа инфицированных.

По данным официального сайта StopCov, к этому времени общее количество зараженных в стране составляет 10 225, вылечились 5 553 пациента. Скончались 66.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)


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