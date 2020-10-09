Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 527

ТБИЛИСИ, окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. Скончались шесть человек.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 313 человек, с начала пандемии вылечились 5 866 пациентов. Скончались 72.
В карантине в данное время находятся 5 574 человека, в стационарах - 836, в ковид-гостиницах - 1 338.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.