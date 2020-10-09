Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 527

За последние 24 часа из ковид-клиник страны выписаны 313 пациентов, а с начала пандемии вылечились 5 866 человек, скончались шестеро

ТБИЛИСИ, окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. Скончались шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 313 человек, с начала пандемии вылечились 5 866 пациентов. Скончались 72.

В карантине в данное время находятся 5 574 человека, в стационарах - 836, в ковид-гостиницах - 1 338.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.