17:15 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Пробирки биоматериала после тестирования на коронавирус

У солистов ансамбля "Тутарчела" COVID-19 - коллектив на самоизоляции

© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)
13620
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201009/249668848/U-solistov-ansamblya-Tutarchela-COVID-19---kollektiv-na-samoizolyatsii.html

Руководитель вокального коллектива попросила сохранять спокойствие и быть корректными в отношении к хору

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В молодежном вокальном ансамбле "Тутарчела" зафиксировали три случая коронавируса, теперь все члены хора на самоизоляции.

Информацию об этом распространила руководитель и дирижер ансамбля Тамар Буадзе на своей Facebook-странице.

"Я хотела бы сделать несколько пояснений: "Тутарчела" - творческий коллектив, а пение в коллективе - это долг и работа. Репетиции хора в Фольклорной школе проводились по личному решению каждого певца в рамках закона, с учетом дистанции и соблюдения всех регуляций", - пишет Буадзе.

Руководитель подчеркнула, что групповые занятия учеников Фольклорной школы проводились в онлайн-режиме, поэтому репетиции "Тутарчела" не представляли опасности для учеников школы. В связи с этим школа продолжит дистанционное обучение на протяжении двух недель.

В конце обращения Буадзе попросила сохранять всех спокойствие и быть корректными в отношении к хору.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться