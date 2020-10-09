У солистов ансамбля "Тутарчела" COVID-19 - коллектив на самоизоляции

Руководитель вокального коллектива попросила сохранять спокойствие и быть корректными в отношении к хору

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В молодежном вокальном ансамбле "Тутарчела" зафиксировали три случая коронавируса, теперь все члены хора на самоизоляции.

Информацию об этом распространила руководитель и дирижер ансамбля Тамар Буадзе на своей Facebook-странице.

"Я хотела бы сделать несколько пояснений: "Тутарчела" - творческий коллектив, а пение в коллективе - это долг и работа. Репетиции хора в Фольклорной школе проводились по личному решению каждого певца в рамках закона, с учетом дистанции и соблюдения всех регуляций", - пишет Буадзе.

Руководитель подчеркнула, что групповые занятия учеников Фольклорной школы проводились в онлайн-режиме, поэтому репетиции "Тутарчела" не представляли опасности для учеников школы. В связи с этим школа продолжит дистанционное обучение на протяжении двух недель.

В конце обращения Буадзе попросила сохранять всех спокойствие и быть корректными в отношении к хору.