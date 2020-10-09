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Полицейские на блокпосту

В одном из сел Восточной Грузии установлен блокпост из-за COVID-19

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Меры безопасности ужесточены в селе Эрисимеди Сигнахского района после того, как коронавирус был выявлен у 58-летней жительницы села и ее мужа

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. С целью превенции распространения вируса COVID-19 и активного мониторинга населения в селе Эрисимеди Сигнахского районе (регион Кахети) задействован блокпост министерства внутренних дел Грузии, говорится в заявлении на сайте ведомства.

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По решению межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями у села поставили специальную полевую палатку. Всем гражданам, которые въезжают или выезжают из села, измеряют температуру, а в случае необходимости на месте делают тестирование.

Для соблюдения общественного порядка и безопасности в интенсивном режиме ведется патрулирование села. Полиция проводит превентивные мероприятия совместно с сотрудниками Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.

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© Sputnik / Konstantin Ivanov
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"Представители министерства внутренних дел информируют местное население об ограничениях и превентивных мероприятиях и в случае необходимости оказывают им максимальную помощь", - говорится в заявлении на сайте МВД.

Решение об ужесточении контроля в селе Эрисимеди было принято после того, как у 58-летней жительницы села и ее мужа подтвердился коронавирус. Источником их инфицирования, предположительно, является история путешествия в Аджарию. Известно, что у инфицированной были контакты с многими жителями села. С них уже взяли образцы и переслали в лабораторию для дальнейшего анализа.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. Скончались шесть человек. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)


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