За сутки в Грузии скончались шесть пациентов с COVID-19

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек, сообщила журналистам руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 527>>

По ее словам, у всех пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания и, несмотря на старания врачей, спасти их не удалось.

Два пациента скончались в городе Гори (Шида Картли). Одной было 58 лет, а другому пациенту 67. Один 68-летний пациент скончался в Батуми (Аджария), два в Кобулети (Аджария) - 55 и 61-летние женщины, в Кутаиси умерла 81-летняя женщина. У всех была двусторонняя тяжелая пневмония и другие хронические заболевания.

В Грузии на данный момент 4886 активных случаев, из них 63 пациента в критическом состоянии, 61 пациент подключен к аппарату искусственного дыхания.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. По данным официального сайт StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752, из них выздоровели 5 866. Скончались 72 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.