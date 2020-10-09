Тбилиси догоняет Аджарию – в столице выявлено рекордное число инфицированных COVID-19

Статистика неутешительная - если за предыдущие сутки в столице было выявлено 134 новых инфицированных, то за последние - уже 179

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Тбилиси является самой опасной на данный момент точкой распространения коронавируса в стране, заявила журналистам руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

За сутки в Грузии скончались шесть пациентов с COVID-19>>

По ее словам, в Аджарии с каждым днем эпидситуация стабилизируется и случаи уменьшаются, а в столице, наоборот, продолжают расти. Накануне в Аджарии было зафиксировано 230 новых случаев, а сегодня 190.

Что касается столицы Грузии, она уже почти догнала Аджарию. Если накануне было выявлено 134 новых случая инфицирования, то сегодня уже 179.

Что касается регионов, то в Имерети зафиксирован 91 новый случай коронавируса, в Квемо Картли – 28, Шида Картли – 10, Кахети – 11, Мцхета-Мтианети и Гурии по три, в Самцхе-Джавахети один.

В Грузии на данный момент 4 886 активных случаев, 63 пациента в критическом состоянии, 61 подключен к аппарату искусственного дыхания.

Энделадзе отметила, что рост инфицированных в Тбилиси связан с несоблюдением правил безопасности.

"Это вызвано несоблюдением правил и неосторожностью. Мы каждый день говорим, что необходимо следовать правилам. Нас очень тревожит Тбилиси, учитывая плотность и численность населения в городе", - заявила Энделадзе.

В тбилисской инфекционной больнице лечатся 40 инфицированных, из них состояние шестерых тяжелое, а одного критическое.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. Скончались шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752, вылечились 5 866 пациентов. Скончались 72.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.