Покровская родительская суббота 2020: традиции и приметы

В этом году Покровская родительская суббота выпадает на 10 октября - в этот день православные идут храм и молятся за души своих умерших родных

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Покровскую родительскую субботу – день, когда православные верующие особым образом вспоминают близких, ушедших из жизни, - в 2020 году отмечают 10 октября.

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Постоянной даты у Покровской родительской субботы в церковном календаре нет - она предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 14 октября.

Покровская родительская суббота

Покровская – одна из семи родительских суббот в церковном календаре, в которые по молитвам церкви, умершие могут получить освобождение от загробных наказаний.

Вселенские особо выделяют среди родительских суббот - в эти дни совершаются особые богослужения — вселенские панихиды, во время которых молитвенно поминают вообще всех почивших.

В году две такие родительские субботы: Мясопустная – ее отмечают за неделю до начала Великого поста, и Троицкая – в канун праздника Пятидесятницы.

Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

Христиане, по традиции, в первую очередь молитвенно поминают своих умерших родителей, поэтому и называют субботы родительскими.

Покровскую родительскую субботу изначально установили в память о воинах, погибших при взятии Казани в 1552-м. Такое решение принял Иван Грозный в середине XVI века.

Правда, церковь этот день признала только через 40 лет - указ о ежегодном поминовении павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы в 1592-м официально издал Патриарх Иов.

Со временем в Покровскую субботу стали поминать не только воинов, но и всех усопших.

Традиции поминания

В Покровскую, как и в любую другую родительскую субботу, в церквях проводят поминальные литургии, панихиды для поддержания памяти умерших и освобождении от грехов, совершенных ими когда-то.

Панихиду проводят и в пятницу вечером - накануне родительской субботы.

После храма, по традиции, люди идут на кладбище, приводят в порядок могилы и молятся за упокой души умерших.

Если посетить церковь в Покровскую родительскую субботу вы не смогли, поставить свечу за своих усопших и помолиться за них можно и дома, перед иконами.

Древняя традиция поминать умерших за трапезой имеет свои правила. Перед трапезой совершают краткий чин панихиды, который может совершить и мирянин. Затем можно прочитать 90-й псалом и молитву "Отче наш".

По традиции, первым блюдом на поминках подают кутью (коливо) - сладкую кашу, приготовленную из цельных зерен пшеницы с добавлением меда, орехов и изюма.

Зерна пшеницы символ воскрешения, а мед - сладости, которыми праведники наслаждаются в Божьем Царстве. По церковной традиции, кутью во время панихиды освящают особым чином, но если такой возможности нет, ее нужно окропить Святой водой.

Церковный устав не запрещает выпивать спиртные напитки на поминальной трапезе. При этом, священнослужители советуют поминать усопшего трапезой, а спиртным просто запивать. Но при этом не забывать, что все должно быть в меру, и поминки не превращать в пьянство.

Народные приметы

Основные приметы, сохранившиеся за многие столетия, связаны с погодой. В народе считали, что в Покровскую родительскую субботу впервые за год встречаются осень и зима, а выпавший в этот день снег является Божественным знаком — "покровом".

По приметам, первый снег 10 октября означает, что зима начнется через 40 дней, а сухая погода в этот день — зима наступит нескоро.

Северный ветер, по приметам, сулит холодную зиму, а южный — теплую.

По приметам, зима будет морозной, если пчелы начали плотно затеплять леток.

Гроза в этот день явная примета, что зима будет бесснежной, теплой и короткой.

По приметам, зима будет холодной, если на елях и соснах осталось много шишек.

Облака плывут с юга на север – примета, указывающая на приближающееся ненастье, а с севера на юг — к хорошей погоде.

Материал подготовлен на основе открытых источников