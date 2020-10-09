Высший совет юстиции Грузии приступил к отбору судей

Члены совета на этом этапе отбирают кандидатов в судьи первой и второй инстанции, параллельно принимаются заявки на вакансии в Верховном суде Грузии

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Высший совет юстиции проводит собеседование с кандидатами в судьи первой и второй судебных инстанций, говорится на официальном сайте совета.

Высший совет юстиции готов к новому отбору судей Верховного суда Грузии>>

Собеседование проводится с 12 кандидатами. По данным совета юстиции, на следующий этап конкурса судей вышли 68 кандидатов.

"На сегодняшнее заседание вызваны 12 кандидатов, и у всех членов совета будет возможность задать каждому те вопросы, которые они посчитают нужными. Основными критериями отбора являются компетентность и добросовестность, которые также являются подкритериями в законе. О каждом кандидате собрана максимально полная информация, которую можно было найти в соответствующих органах, а также в публичном пространстве, и члены совета уже имеют эту информацию", - сказал журналистам секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.

Конкурс проводится на 99 вакансий в первой и второй судебных инстанциях. Также с сегодняшнего дня в электронном виде принимаются заявки на девять вакансий в Верховном суде. Заявки можно подать до 29 октября.

Отбор кандидатов в судьи проходят по новым регуляциям, внесенным в органический Закон об общих судах. Согласно новым поправкам, кандидаты, представленные на утверждение парламента, считаются отозванными.

Правила отбора судей

Отбор судей проходит в четыре этапа, после чего Высший совет юстиции представляет кандидатов парламенту, который голосует за каждую кандидатуру в отдельности.

На первом этапе совет голосованием, руководствуясь критериями независимости и компетентности, отбирает количество кандидатов, в три раза превосходящее вакантные места из числа подавших заявки.

Далее Высший совет юстиции проводит публичные собеседования с каждым из кандидатов и проверяет информацию о них.

На следующем этапе совет по итогам собеседования сокращает количество кандидатов до существующих вакантных мест в Верховном суде.

Последний этап – идет голосование отобранных кандидатов для представления парламенту на утверждение. В список попадают те, за кого проголосует 2/3 состава Высшего совета юстиции.