Эпидемиологи приступили к интенсивной работе в школах Грузии

Ряд школ, где были выявлены инфицированные коронавирусом среди учеников или педагогов, вернулись к дистанционному методу обучения, а там, где не сделали этого, родители просто отказались отпускать детей в школу

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. С началом учебы в школах Грузии среди школьников и педагогов все чаще стали выявлять инфицированных коронавирусом.

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В школе №3 имени Иване Джавахишвили города Поти (Самегрело - Земо Сванети), где врачу выявили коронавирусную инфекцию, начали работу эпидемиологи, сообщает Первый канал.

По информации администрации школы, у врача был контакт с инфицированным, а вирус у него был выявлен во время плановой проверки. Школа с понедельника переходит на онлайн-режим обучения. На данный момент эпидемиологи изучают контакты.

Пока неизвестно, инфицированы ли в этой школе дети.

COVID-19 установили и у трех учащихся школы села Велисцихе Гурджаанского района (Восточная Грузия, регион Кахети). Эпидемиологи с утра работают в школе и исследуют контакты.

В школе учебный процесс решили не прерывать, однако родители отказались отпускать детей на уроки.

В Грузии на данный момент 4886 активных случаев, из них 63 пациента в критическом состоянии. 61 пациент подключен к аппарату искусственного дыхания.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752. Вылечились с начала пандемии 5 866 пациентов. Скончались 72.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.