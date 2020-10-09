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В Аджарии подумывают о поэтапном смягчении ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)
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Эпидситуация в черноморском регионе Грузии постепенно стабилизируется: если за предыдущие сутки в Аджарии было зарегистрировано 230 новых случаев коронавируса, за последние 24 часа этот показатель составил уже 190

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Ограничения, введенные в Аджарии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, постепенно могут смягчить, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе после заседания оперативного штаба.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В Аджарии с каждым днем стабилизируется эпидситуация и случаи инфицирования коронавирусом уменьшаются. Накануне в регионе было зафиксировано 230 новых случаев, а сегодня 190.

По словам Рижвадзе, ограничение, касающееся общественного транспорта, снизило мобильность людей, что отразилось на эпидемиологической ситуации. В частности, в регионе зафиксировано больше случаев выздоровления людей коронавирусом, чем инфицирования.

В то же время в Аджарии продолжается целевое тестирование.

В Аджарии с 24 сентября запрещено движение общественного автотранспорта. Также ресторанам запрещено работать в ночное время.

В Грузии на данный момент 4886 активных случаев, 63 пациента в критическом состоянии, 61 подключен к аппарату искусственного дыхания.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752. С начала пандемии вылечились 5 866 пациентов. Скончались 72.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)


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