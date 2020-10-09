За нарушение правил Минздрава в Кутаиси оштрафовали пять торговых центров

В оштрафованных объектах не осуществлялись дезинфекционные работы, а у посетителей не проверяли температуру

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Специалисты Инспекции труда оштрафовали пять торговых центров в городе Кутаиси за несоблюдение правил, задействованных в период пандемии, говорится в сообщении Минздрава Грузии.

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Помимо этого, выявлены нарушения стандартов безопасности на аграрных рынках и других торговых точках, которые уже получили предупреждение.

"В Кутаиси продолжается процесс инспектирования в рамках мониторинга. Мы проверили торговые центры, где зафиксированы нарушения. На месте не осуществляются дезинфекционные работы, нет термоскрининга. Именно поэтому пять торговых объектов оштрафованы. Мониторинг продолжается на территории рынков. Мы предупреждаем и призываем граждан к соблюдению рекомендаций", - заявил глава Департамента инспектирования трудовых условий Бека Берадзе.

Со второй половины сентября в Грузии резко ухудшилась эпидситуация. В Минздраве страны заявили об усилении мониторинга во всех заведениях, где собираются люди.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 527. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752, больше половины из них выздоровели. Скончались 72 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.