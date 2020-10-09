Детские сады во время пандемии – в столице Грузии определены новые правила

Тбилисские детские сады примут своих воспитанников уже в понедельник, но с новыми и строгими условиями работы

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Минздрав Грузии определил правила, по которым дети должны посещать детские сады Тбилиси в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил руководитель Агентства управления детскими садами столицы Грузии Кахабер Гванцеладзе.

"В сентябре министр здравоохранения приняла приказ, согласно которому были определены правила работы учреждений дошкольного воспитания, детских садов. Мы незамедлительно начали выполнять эти рекомендации. В итоге очень много чего изменилось как в инфраструктурном, так и методологическом направлении", - сказал Гванцеладзе.

По его словам, согласно новым правилам, родители, придя в детский сад, увидят стикеры, определяющие, где они должны стоять вместе со своим ребенком. По указателям на стикерах можно будет определить возрастные категории групп: от двух до трех лет, от трех до четырех лет, от четырех до пяти лет и от пяти до шест и лет.

Родители должны будут стоять именно на том месте, на котором указан возраст их ребенка. После этого воспитатель выйдет из здания в экипированном халате, перчатках, маске и заберет у родителя ребенка. Затем воспитанникам измерят температуру и заведут в здание.

Уже готовы специальные списки и расписание, которые должны иметь все родители. Также заранее определено время, когда именно родители должны вывести детей из той или иной группы детского сада.

Глава Агентства попросил родителей максимально стараться не выводить детей раньше установленного времени, чтобы не нарушить распорядок и не создать хаос и многолюдность в детских садах. В особых случаях родитель за десять минут ранее может позвонить воспитателю и сообщить, что хочет пораньше вывести ребенка из детсада.

Если в момент прихода ребенка в детский сад у него будет зафиксирована температура, родитель получит рекомендацию позвонить в "112". А если температура у ребенка поднимется в течение дня, то уже воспитатель поместит воспитанника в т. н. изоляционную комнату к медсестре, которая также будет одета в специальную экипировку. Там ребенок будет ждать родителей. В том случае, если они опоздают, детский сад позвонит в "112". Все индивидуальные случаи будут рассмотрены по отдельности.

В детских садах Тбилиси каждые два часа будут проветривать комнаты, а все воспитатели во время учебно-воспитательного процесса будут в масках. В новом перечне правил изменились и условия использования игрушек в детсадах. В частности, не разрешено использовать игрушки, которые нельзя стирать или дезинфицировать.

Учебно-воспитательный процесс в детских садах Тбилиси возобновится с 12 октября.