В Батуми коронавирус победили 11 подопечных дома престарелых

Пожилым людям, проживающим в регионе, который очень долго являлся очагом заражения коронавирусной инфекцией в Грузии, удалось победить страшный вирус

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Батуми 11 пожилых людей, проживающих в Доме милосердия "Саванэ", победили коронавирус и вернулись в пансионат, сообщает телеканал Imedi.

Среди выздоровевших самые старшие - женщина в возрасте 80 лет и 78-летний мужчина. До 15 бенефициаров, зараженных коронавирусной инфекцией, до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Тем временем эпидситуация в Аджарии стабилизируется с каждым днем, и случаи инфицирования коронавирусом уменьшаются. Накануне в регионе было зафиксировано 230 новых случаев, а сегодня - 190.

Поэтому ограничения, введенные в регионе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, постепенно могут смягчить, об этом заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Но пока в Аджарии с 24 сентября запрещено движение общественного автотранспорта. Также ресторанам запрещено работать в ночное время.

На данный момент в Грузии подтверждено 10 752 случая коронавируса, выздоровели 5 866 человек и 72 пациента скончались. Первый случай заражения вирусом в стране подтвержден 26 февраля 2020 года.