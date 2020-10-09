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Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019

В Батуми коронавирус победили 11 подопечных дома престарелых

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201009/249673224/V-Batumi-koronavirus-pobedili-11-podopechnykh-doma-prestarelykh.html

Пожилым людям, проживающим в регионе, который очень долго являлся очагом заражения коронавирусной инфекцией в Грузии, удалось победить страшный вирус

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Батуми 11 пожилых людей, проживающих в Доме милосердия "Саванэ", победили коронавирус и вернулись в пансионат, сообщает телеканал Imedi.

Среди выздоровевших самые старшие - женщина в возрасте 80 лет и 78-летний мужчина. До 15 бенефициаров, зараженных коронавирусной инфекцией, до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Тем временем эпидситуация в Аджарии стабилизируется с каждым днем, и случаи инфицирования коронавирусом уменьшаются. Накануне в регионе было зафиксировано 230 новых случаев, а сегодня - 190.

Поэтому ограничения, введенные в регионе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, постепенно могут смягчить, об этом заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Но пока в Аджарии с 24 сентября запрещено движение общественного автотранспорта. Также ресторанам запрещено работать в ночное время.

На данный момент в Грузии подтверждено 10 752 случая коронавируса, выздоровели 5 866 человек и 72 пациента скончались. Первый случай заражения вирусом в стране подтвержден 26 февраля 2020 года. 



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