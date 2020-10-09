Шопинг на выходные отменяется: в Тбилиси закрылся один из крупнейших торговых центров

"Тбилиси централ" - один из самых популярных у тбилисцев торговых центров - закрывается на три дня на дезинфекционные работы

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Тбилиси на несколько дней закрылся один из крупных торговых центров "Тбилиси-централ".

Как сообщает администрация торгового центра, в течение нескольких дней в центре будут проводиться дезинфекционные работы.

"Сегодня, 9 октября, с 12:00 до 13:00 обязательно должны быть проведены в торговом центре дезинфекционные работы, которые требуют закрытия всех торговых объектов, временного прекращения торговли до 09:00 12 октября 2020 года", - говорится в заявлении.

По всей видимости, необходимость проведения масштабных дезинфекционных работ в "Тбилиси централ" появилась после того, как у нескольких торговцев "Золотой биржи", которая расположена на первом этаже торгового центра, установили коронавирус.

В "Тбилиси-централ" закрыты все объекты кроме железнодорожных касс.

В Грузии резко ухудшилась эпидситуация. В связи с этим Минздрав усилил контроль мест массового скопления людей. Специалисты инспекции труда ведут постоянный мониторинг объектов торговли и питания.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 10 752. Вылечились 5 866 пациентов. Скончались 72.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.