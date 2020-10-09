"Да здравствует грузино-азербайджанское братство!" - жители Гардабани провели акцию

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Жители района Гардабани (регион Квемо Картли), который густо населен этническими азербайджанцами, устроили акцию протеста в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
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Демонстранты собрались в центральном парке имени Давида Агмашенебели и устроили шествие под лозунгом "Карабах – это Азербайджан!".
"Шехиды не умирают, родина неделима!", – скандировали участники акции.© photo: Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Участники акции также принесли с собой флаги Азербайджана, Турции и Грузии. "Да здравствует азербайджано-турецкое братство!", "Да здравствует азербайджано-грузинское братство!" – скандировали собравшиеся.
С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Стороны сообщают о большом количестве жертв.
- Азербайджанская диаспора провела шествие в Гардабани в поддержку Азербайджана© Sputnik / STRINGER
- Азербайджанская диаспора провела шествие в Гардабани в поддержку Азербайджана© Sputnik / STRINGER
- Азербайджанская диаспора провела шествие в Гардабани в поддержку Азербайджана© Sputnik / STRINGER
Власти Армении и Азербайджана ввели военное положение 27 сентября, после обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга.
Ряд государств, в том числе Грузия и Россия, призвали стороны к сдержанности. Премьер Грузии Георгий Гахария предложил конфликтующим сторонам использовать Тбилиси в качестве площадки для переговоров.