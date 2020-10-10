17:16 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Прохожие идут по улице. Люди в масках. Снятие ограничений и открытие магазинов, кафе и ресторанов в столице Грузии

В Грузии за сутки выявили 519 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)
121104
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201010/249676688/V-Gruzii-za-sutki-vyyavili-519-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

За последние 24 часа из ковид-клиник страны выписаны 253 пациента, а с начала пандемии вылечились 6 119 человек, скончались шестеро

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 519. Скончались шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 11 271.

Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария
© Sputnik / Seyran Baroyan
Что удивило эпидемиологов Грузии за время пандемии и каких сюрпризов ждать еще

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 253 человека, с начала пандемии вылечились 6 119 пациентов. Скончались 78.

В карантине в данное время находятся 5 971 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться