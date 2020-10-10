Ковид-география по регионам Грузии: где больше зараженных

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Из 519 новых случаев COVID-19, зафиксированных за последние сутки, большинство приходится на Аджарскую АР и Тбилиси, заявила представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе журналистам.
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Всего с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии им заразились 11 271 человек.
Распределение по регионам следующее:
- Аджарская АР – 222
- Тбилиси – 137
- Имерети – 99
- Квемо Картли – 31
- Гурия – 10
- Мцхета-Мтианети – 10
- Шида Картли – 7
- Самегрело - Земо Сванети – 5
- Кахети – 3
- Самцхе-Джавахети – 1.
Также она отметила, что еще четыре новых случая коронавируса в Грузии – ввозные.
Что касается роста случаев коронавируса в различных регионах, по словам Эндзеладзе небольшой рост зафиксирован снова в Аджарии, а вот в Тбилиси число случаев пошло на снижение.
Также она привела статистику зараженных, находящихся в критическом состоянии. Таких в Грузии – 57 человек.
На данный момент от коронавируса в Грузии скончалось уже 78 человек, а выздоровели 6 119.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.