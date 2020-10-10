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ПЦР тестирование на коронавирус в курортном Батуми на бульваре

Ковид-география по регионам Грузии: где больше зараженных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201010/249677084/Kovid-geografiya-po-regionam-Gruzii-gde-bolshe-zarazhennykh.html

За последние 24 часа в стране выявили 519 новых случаев коронавируса, из ковид-клиник страны выписаны 253 пациента

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Из 519 новых случаев COVID-19, зафиксированных за последние сутки, большинство приходится на Аджарскую АР и Тбилиси, заявила представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе журналистам.

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Всего с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии им заразились 11 271 человек.

Распределение по регионам следующее:

  • Аджарская АР – 222
  • Тбилиси – 137
  • Имерети – 99
  • Квемо Картли – 31
  • Гурия – 10
  • Мцхета-Мтианети – 10
  • Шида Картли – 7
  • Самегрело - Земо Сванети – 5
  • Кахети – 3
  • Самцхе-Джавахети – 1.

Также она отметила, что еще четыре новых случая коронавируса в Грузии – ввозные.

Скорая помощь 112 на территории Тбилисской инфекционной больницы
© Sputnik / Alex Shlamov
О чем пишут грузинские газеты: Тбилиси - следующий очаг вспышки коронавируса

Что касается роста случаев коронавируса в различных регионах, по словам Эндзеладзе небольшой рост зафиксирован снова в Аджарии, а вот в Тбилиси число случаев пошло на снижение.

Также она привела статистику зараженных, находящихся в критическом состоянии. Таких в Грузии – 57 человек.

На данный момент от коронавируса в Грузии скончалось уже 78 человек, а выздоровели 6 119.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, Тбилиси, Аджария


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