Ковид-география по регионам Грузии: где больше зараженных

За последние 24 часа в стране выявили 519 новых случаев коронавируса, из ковид-клиник страны выписаны 253 пациента

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Из 519 новых случаев COVID-19, зафиксированных за последние сутки, большинство приходится на Аджарскую АР и Тбилиси, заявила представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе журналистам.

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Всего с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии им заразились 11 271 человек.

Распределение по регионам следующее:

Аджарская АР – 222

Тбилиси – 137

Имерети – 99

Квемо Картли – 31

Гурия – 10

Мцхета-Мтианети – 10

Шида Картли – 7

Самегрело - Земо Сванети – 5

Кахети – 3

Самцхе-Джавахети – 1.

Также она отметила, что еще четыре новых случая коронавируса в Грузии – ввозные.

Что касается роста случаев коронавируса в различных регионах, по словам Эндзеладзе небольшой рост зафиксирован снова в Аджарии, а вот в Тбилиси число случаев пошло на снижение.

Также она привела статистику зараженных, находящихся в критическом состоянии. Таких в Грузии – 57 человек.

На данный момент от коронавируса в Грузии скончалось уже 78 человек, а выздоровели 6 119.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.