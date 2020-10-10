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Обновленная площадь перед парламентом в столице Грузии

Дело о незаконной демаркации границы: политики и гражданские активисты вышли на акцию

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (24)
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Таким образом они решили поддержать задержанных членов комиссии по демаркации, которые не признают свою вину и называют обвинителей дилетантами

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Несколько десятков человек, среди которых были известные политики и гражданские активисты, вышли на проспект Руставели, чтобы поддержать чиновников, задержанных за "передачу" территорий Грузии иностранному государству во время работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы.

Участники акции собрались у здания парламента Грузии и растянули растяжку с надписью "Свободу Ивери Мелашвили и Наталье Ильичевой".

Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
"Политический спектакль" – жена чиновника МИД Грузии прокомментировала "дело с картами"

Они утверждают, что чиновники невиновны, а дело сфабриковано специально перед парламентскими выборами, которые пройдут 31 октября.

Сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева были задержаны за "передачу" иностранному государству территорий Грузии во время процесса демаркации грузино-азербайджанской границы. По данным следствия они не использовали необходимые карты, из-за чего Грузия могла потерять территории.

В данный момент и Мелашвили, и Ильичева находятся в предварительном заключении. Между тем прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение могут быть предъявлены экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (24)


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