17:14 11 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Девушки в масках идут по улице с покупками. В Грузии введен карантин и принимаются меры по борьбе с коронавирусом

В Грузии за сутки выявили 523 новых случая коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2354)
100901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201011/249682929/V-Gruzii-za-sutki-vyyavili-523-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

За последние 24 часа из ковид-клиник страны выписаны 253 пациента, а с начала пандемии вылечились 6 119 человек, скончались шестеро

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 523. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 11 794.

Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария
© Sputnik / Seyran Baroyan
Что удивило эпидемиологов Грузии за время пандемии и каких сюрпризов ждать еще

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 208 человек, с начала пандемии вылечились 6 327 пациентов. Скончались 85.

В карантине в настоящее время находятся 5 590 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2354)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия COVID-19. Маски сушатся на веревке в городе Яффа, Тель-Авив, Израиль
Пандемия: Израиль - первая страна в мире, где введен повторный локдаун
В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров
В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться