В Грузии за сутки выявили 523 новых случая коронавируса

За последние 24 часа из ковид-клиник страны выписаны 253 пациента, а с начала пандемии вылечились 6 119 человек, скончались шестеро

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 523. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 11 794.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 208 человек, с начала пандемии вылечились 6 327 пациентов. Скончались 85.

В карантине в настоящее время находятся 5 590 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.