17:14 11 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Батумская республиканская больница, Аджария

География новых случаев COVID-19 в Грузии: Тбилиси опередил Аджарию

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2354)
155144
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/08/249653485.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201011/249683005/Geografiya-novykh-sluchaev-COVID-19-v-Gruzii-Tbilisi-operedil-Adzhariyu.html

За минувшие сутки выздоровели 208 пациентов, скончались семь человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Из 523 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии, 194 зарегистрированы в Тбилиси, 172 - в Аджарии и 117 - в Имерети, сообщила руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

"Выявлено 523 новых случая заболевания. К сожалению, по регионам на первом месте по количествам новых случаев Тбилиси, чего мы и опасались. В Тбилиси 194 новых случая, в Аджарии уменьшается, принятые меры дали результаты, 172 новых случая, в Имерети - 117", - сказала Энделадзе журналистам.

По ее словам, в Самегрело - Земо Сванети за сутки выявили 16 заразившихся, в Гурии и Шида Картли - семь, в Квемо Картли - четыре, в Кахетии - три, Самцхе- Джавахети - двух, в Мцхета-Мтианети - одного.

За минувшие сутки выздоровели 208 пациентов, скончались семь человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса в Грузии.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2354)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия COVID-19. Маски сушатся на веревке в городе Яффа, Тель-Авив, Израиль
Пандемия: Израиль - первая страна в мире, где введен повторный локдаун
В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров
В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться