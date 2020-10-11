География новых случаев COVID-19 в Грузии: Тбилиси опередил Аджарию

За минувшие сутки выздоровели 208 пациентов, скончались семь человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Из 523 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии, 194 зарегистрированы в Тбилиси, 172 - в Аджарии и 117 - в Имерети, сообщила руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

"Выявлено 523 новых случая заболевания. К сожалению, по регионам на первом месте по количествам новых случаев Тбилиси, чего мы и опасались. В Тбилиси 194 новых случая, в Аджарии уменьшается, принятые меры дали результаты, 172 новых случая, в Имерети - 117", - сказала Энделадзе журналистам.

По ее словам, в Самегрело - Земо Сванети за сутки выявили 16 заразившихся, в Гурии и Шида Картли - семь, в Квемо Картли - четыре, в Кахетии - три, Самцхе- Джавахети - двух, в Мцхета-Мтианети - одного.

За минувшие сутки выздоровели 208 пациентов, скончались семь человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса в Грузии.