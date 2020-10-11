Тбилиси, Батуми, Кутаиси – в Грузии скончались семь пациентов с коронавирусом

Самому пожилому из скончавшихся в Грузии за прошедшие сутки пациентов было 90 лет, а самому молодому - 51 год

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано рекордное количество смертей инфицированных коронавирусом пациентов – семь человек.

Один из погибших пациентов – это 90-летняя женщина, которая проходила лечение в клинике "Амтел Хоспитал" в Тбилиси. Как сообщил "Первому каналу" директор клиники Лаша Мачарашвили, состояние 90-летней женщины было крайне тяжелым.

Еще двое мужчин 51 и 68 лет скончались в батумской Республиканской больнице. У обоих были сопутствующие заболевания.

Один из инфицированных поступил в клинику 27 сентября с диагнозом коронавирус, острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность. Сопутствующие заболевания: хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.

"В клинике были приняты все необходимые меры, но спасти пациента не удалось. Больной скончался 10 октября", – заявили в медучреждении.

Что касается второго пациента, то он поступил в клинику 8 октября с диагнозом COVID-19, двусторонняя пневмония, гидроторакс и проблемами сердца, среди которых инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца.

На данный момент в батумской Республиканской больнице в критическом состоянии находятся еще семь пациентов.

В Аджарии, на этот раз в Кобулети, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 67-летняя женщина, у которой на фоне коронавируса развилась пневмония, был сахарный диабет и сердечная недостаточность.

Еще один пациент скончался в Кутаиси (регион Имерети). Речь идет о 68-летнем пациенте кутаисской инфекционной больницы.

По словам директора больницы Нодара Маглаперидзе, состояние пациента на момент поступления оценивалось как тяжелое. У него был ряд сопутствующих заболеваний. Известно, что у мужчины был рак.

Это третий инфицированный коронавирусом пациент, который скончался в кутаисской инфекционной больнице.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Грузии скончались 85 человек, инфицированных COVID-19.