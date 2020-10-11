Детские сады в Поти возобновят работу с понедельника

В детских садах будут выполняться все рекомендации, данные Минздравом для предотвращения распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Работа детских садов Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) возобновится 12 октября.

В детских садах будут выполняться все рекомендации, данные Минздравом совместно с Минобразования для предотвращения распространения коронавируса.

По данным местной мэрии, учебные заведения по всему муниципалитету Поти оснащены всем необходимым инвентарем.

"В настоящее время идет подготовка к возобновлению учебного процесса. Специальные службы обрабатывают сады специальными растворами. Педагогический состав каждого детского сада делает все, чтобы в максимальной степени соблюдались постановления правительства и чтобы у наших детей была соответствующая среда", - сказал мэр Поти Гоча Курдгелая в эфире телеканала Imedi.

Детские сады в Грузии должны были открыться 14 сентября. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране власти решили отложить открытие детских садов сначала до 1, а затем до 12 октября. С начала сентября практически ежедневно в Грузии фиксируют антирекорды по числу инфицированных коронавирусом COVID-19.