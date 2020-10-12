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Столовая комната в детском саду

Откроются, но не все – несколько детсадов Тбилиси не готовы принять детей

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (496)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249685434/Otkroyutsya-no-ne-vse--neskolko-detsadov-Tbilisi-ne-gotovy-prinyat-detey.html

С понедельника начинают работу детские сады Тбилиси, которые соответствуют требованиям Минздрава и Минобразования по превенции заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В администрации нескольких детских садов Тбилиси заявили о том, что не смогут возобновить учебно-воспитательный процесс с понедельника, 12 октября.

По информации Первого канала, на странице детского сада №34 (район Дидубе-Чугурети) в социальной сети появилась информация, что один из их сотрудников является контактом инфицированного пациента и до окончания периода карантина все сотрудники находятся в самоизоляции.

Город Поти
© Sputnik / Seyran Baroyan
Детские сады в Поти возобновят работу с понедельника

Администрация детского сада №100, который находится в районе Глдани, также в социальной сети опубликовала пост, что у сына одного из сотрудников был диагностирован коронавирус, а сын другого сотрудника контактировал с ковинфицированным. По их словам, указанные сотрудники находятся в самоизоляции под наблюдением.

Кроме того, по имеющейся информации, 12 октября не начнется учебный процесс в детских садах №23, №171 и №111.

Учебно-воспитательный процесс в детских садах Грузии должен был начаться 14 сентября, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране власти решили отложить открытие детских садов сначала до 1, а затем до 12 октября. С начала сентября практически ежедневно в Грузии фиксируют антирекорды по числу инфицированных коронавирусом COVID-19.

Темы:
Образование в Грузии (496)


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