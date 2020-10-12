Откроются, но не все – несколько детсадов Тбилиси не готовы принять детей

С понедельника начинают работу детские сады Тбилиси, которые соответствуют требованиям Минздрава и Минобразования по превенции заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В администрации нескольких детских садов Тбилиси заявили о том, что не смогут возобновить учебно-воспитательный процесс с понедельника, 12 октября.

По информации Первого канала, на странице детского сада №34 (район Дидубе-Чугурети) в социальной сети появилась информация, что один из их сотрудников является контактом инфицированного пациента и до окончания периода карантина все сотрудники находятся в самоизоляции.

Администрация детского сада №100, который находится в районе Глдани, также в социальной сети опубликовала пост, что у сына одного из сотрудников был диагностирован коронавирус, а сын другого сотрудника контактировал с ковинфицированным. По их словам, указанные сотрудники находятся в самоизоляции под наблюдением.

Кроме того, по имеющейся информации, 12 октября не начнется учебный процесс в детских садах №23, №171 и №111.

Учебно-воспитательный процесс в детских садах Грузии должен был начаться 14 сентября, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране власти решили отложить открытие детских садов сначала до 1, а затем до 12 октября. С начала сентября практически ежедневно в Грузии фиксируют антирекорды по числу инфицированных коронавирусом COVID-19.