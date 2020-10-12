В правительстве Грузии опровергли сообщения о заражении COVID 19 водителя премьера

У премьера и у всех сотрудников его аппарата все в порядке - никто короанвирусом не заражался, в том числе и водитель Гахария

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В администрации правительства Грузии опровергли информацию о том, что якобы у водителя премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус.

"Это дезинформация. Человек, о котором говорят разные медиасредства, не является личным водителем премьер-министра, такой не работает ни в службе охраны, ни в администрации правительства", - заявили в администрации правительства.

Недавно, разные медиасредства распространили информацию о том, что у личного водителя Гахария выявили коронавирус.

Согласно последним данным, в Грузии коронавирус диагностирован у 11 794 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 6 327 пациентов выздоровели, 85 скончались.