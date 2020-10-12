Эпидситуация в Аджарии – последние данные

Эпидемиологическая ситуация в Аджарии постепенно стабилизируется, суточный прирост инфицированных в последние дни снижается

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 196 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 174 пациента, три человека скончались, об этом журналистам сообщила заместитель главы Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 521 пациент, из них 15 - несовершеннолетние и 27 - беременных. В реанимации остается 52 пациента.

По ее словам, на данный момент в клиниках 83 свободных места.

"Что касается ковид-гостиниц, то здесь лечение проходят более 890 человек, в том числе 90 детей. На дому под наблюдением врачей проходят лечение до 100 пациентов", - заявила Эпадзе.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 272 случая коронавируса, 6 538 человек выздоровели, 91 пациент скончался.