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ПЦР тестирование на коронавирус в Аджарии у батумской автостанции

Эпидситуация в Аджарии – последние данные

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2361)
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Sputnik Грузия
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Эпидемиологическая ситуация в Аджарии постепенно стабилизируется, суточный прирост инфицированных в последние дни снижается

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 196 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 174 пациента, три человека скончались, об этом журналистам сообщила заместитель главы Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.

Акция против регуляций от коронавируса перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 521 пациент, из них 15 - несовершеннолетние и 27 - беременных. В реанимации остается 52 пациента.

По ее словам, на данный момент в клиниках 83 свободных места.

"Что касается ковид-гостиниц, то здесь лечение проходят более 890 человек, в том числе 90 детей. На дому под наблюдением врачей проходят лечение до 100 пациентов", - заявила Эпадзе.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 272 случая коронавируса, 6 538 человек выздоровели, 91 пациент скончался.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2361)


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