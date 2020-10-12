Врачи скорой помощи в Грузии ПЦР-тест будут проходить каждые 72 часа

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи в Грузии должны будут сдавать тест на коронавирус раз в 72 часа, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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Такое решение было принято в связи с тем, что медики скорой помощи относятся к группе риска. До этого они должны были сдавать ПЦР-тест в две недели раз.

"Мы считаем, что это нам поможет как в защите медицинского персонала, так и в предотвращении возможного распространения инфекции", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, специалисты следят за эпидемиологической ситуацией в Тбилиси, чтобы принять соответствующие меры для предотвращения распространения вируса.

"Первое и важное мероприятие, которое вновь остается, – это использование масок. В этом направлении мы считаем, что ужесточим мероприятия. Что касается ограничения транспорта или любой другой мобильности на этом этапе, этот вопрос обсуждается", - заявила Тикарадзе.

Тикарадзе выразила надежду, что население поможет специалистам и будет следовать рекомендациям активнее, в частности, интенсивно использовать маски. В условиях строгого использования масок возможно удастся избежать введения дополнительных ограничений, отметила Тикарадзе.

В Грузии 5 734 активных случая инфицирования, из них состояние 50 пациентов критическое.

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272. Вылечились 6 538 пациентов. Скончался 91 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.