17:52 12 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Врачи скорой помощи в Грузии ПЦР-тест будут проходить каждые 72 часа

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)
12910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249688681/Vrachi-skoroy-pomoschi-v-Gruzii-PTsR-test-budut-prokhodit-kazhdye-72-chasa.html

Помимо ужесточения контроля медицинских работников, Минздрав вновь обращается к населению и настоятельно просит соблюдать меры предосторожности

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи в Грузии должны будут сдавать тест на коронавирус раз в 72 часа, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 12 октября>>

Такое решение было принято в связи с тем, что медики скорой помощи относятся к группе риска. До этого они должны были сдавать ПЦР-тест в две недели раз.

"Мы считаем, что это нам поможет как в защите медицинского персонала, так и в предотвращении возможного распространения инфекции", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, специалисты следят за эпидемиологической ситуацией в Тбилиси, чтобы принять соответствующие меры для предотвращения распространения вируса.

Ученик гардабанской школы
© Sputnik / STRINGER
В одной из школ Имерети коронавирус выявили сразу у 22 учеников и педагогов

"Первое и важное мероприятие, которое вновь остается, – это использование масок. В этом направлении мы считаем, что ужесточим мероприятия. Что касается ограничения транспорта или любой другой мобильности на этом этапе, этот вопрос обсуждается", - заявила Тикарадзе.

Тикарадзе выразила надежду, что население поможет специалистам и будет следовать рекомендациям активнее, в частности, интенсивно использовать маски. В условиях строгого использования масок возможно удастся избежать введения дополнительных ограничений, отметила Тикарадзе.

В Грузии 5 734 активных случая инфицирования, из них состояние 50 пациентов критическое.

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272. Вылечились 6 538 пациентов. Скончался 91 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться