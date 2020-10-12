В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек

Общее количество людей, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Грузии, достигло 91

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

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Три пациента скончались в Аджарии, один - в Сачхере (Имерети), еще двое - в Тбилиси.

В медицинском центре Сачхере скончался 62-летний мужчина, который был доставлен из неподконтрольнного грузинскими властями Гальского района 11 сентября. У пациента были тяжелые хронические заболевания, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272, больше половины из них выздоровели, скончался 91 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.