В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
Опасность заражения: эпидемиологи рассказали о самых горячих ковид-точках в Грузии>>
Три пациента скончались в Аджарии, один - в Сачхере (Имерети), еще двое - в Тбилиси.
В медицинском центре Сачхере скончался 62-летний мужчина, который был доставлен из неподконтрольнного грузинскими властями Гальского района 11 сентября. У пациента были тяжелые хронические заболевания, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Общее количество зараженных в стране составляет 12 272, больше половины из них выздоровели, скончался 91 пациент.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.