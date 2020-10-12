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Первый день в детском саду

За небольшим исключением детские сады Грузии готовы к приему воспитанников

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249688760/Za-nebolshim-isklyucheniem-detskie-sady-Gruzii-gotovy-k-priemu-vospitannikov.html

Инспекция труда проверила перед началом учебно-воспитательного процесса практически все школы, детские сады и вузы, но проверки будут продолжаться и в дальнейшем

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Более 1 500 детских садов по всей Грузии получили разрешение от инспекции труда начать учебно-воспитательный процесс, об этом на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета заявил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Бека Перадзе.

Ученик гардабанской школы
© Sputnik / STRINGER
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Он также отметил, что в нескольких садах из-за контакта персонала с инфицированными коронавирусом пациентами или из-за ремонта, который не удалось завершить в срок, начало воспитательного процесса отложено. Его планируется возобновить в ближайшие дни.

"Таким образом, мы практически завершили проверку дошкольных учреждений, школ, профессиональных училищ и университетов. Фактически, все учреждения находятся в максимальной готовности", - сказал Перадзе.

По словам главы департамента инспекции труда, проверки в масштабах всей страны продолжаются. Контролируется наличие дезбарьеров, дезинфицирующих средств во всех воспитательных учреждениях.

Кроме этого, продолжается информирование граждан о необходимых мерах по профилактике коронавируса.

Как отметил Перадзе, процесс проверки других учреждений продолжается по всей стране и всего на сегодняшний день проверено около 130 тысяч объектов.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)


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