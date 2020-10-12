За небольшим исключением детские сады Грузии готовы к приему воспитанников

Инспекция труда проверила перед началом учебно-воспитательного процесса практически все школы, детские сады и вузы, но проверки будут продолжаться и в дальнейшем

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Более 1 500 детских садов по всей Грузии получили разрешение от инспекции труда начать учебно-воспитательный процесс, об этом на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета заявил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Бека Перадзе.

Он также отметил, что в нескольких садах из-за контакта персонала с инфицированными коронавирусом пациентами или из-за ремонта, который не удалось завершить в срок, начало воспитательного процесса отложено. Его планируется возобновить в ближайшие дни.

"Таким образом, мы практически завершили проверку дошкольных учреждений, школ, профессиональных училищ и университетов. Фактически, все учреждения находятся в максимальной готовности", - сказал Перадзе.

По словам главы департамента инспекции труда, проверки в масштабах всей страны продолжаются. Контролируется наличие дезбарьеров, дезинфицирующих средств во всех воспитательных учреждениях.

Кроме этого, продолжается информирование граждан о необходимых мерах по профилактике коронавируса.

Как отметил Перадзе, процесс проверки других учреждений продолжается по всей стране и всего на сегодняшний день проверено около 130 тысяч объектов.