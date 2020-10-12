Почти все члены фольклорного ансамбля "Тутарчела" заразились коронавирусом

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Грузии подтверждены 30 случаев заражения коронавирусом среди 32 членов руставского молодежного фольклорного ансамбля "Тутарчела", инфицирован в том числе и руководитель коллектива.

Зараженные проходят лечение в тбилисских клиниках и в карантинных зонах. Первый случай передачи коронавируса среди участников ансамбля зафиксирован 3 октября.

По словам руководителя ансамбля Тамар Буадзе, у инфицированных проявляются слабые симптомы коронавируса.

"У меня самой есть симптомы боли в горле и потеря вкуса во рту. У остальных участников ансамбля также есть легкие симптомы. Похоже, что за два дня во время репетиции мы все вместе заразились", - пишет Тамар Буадзе в Facebook.

Ранее, в своем сообщении Буадзе подчеркнула, что групповые занятия учеников Фольклорной школы проводились в онлайн-режиме, поэтому репетиции "Тутарчела" не представляли опасности для учеников школы. Сейчас, в связи с заражением, школа продолжит дистанционное обучение.