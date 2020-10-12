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Скорая медицинская помощь 112 на месте происшествия

Новая жертва коронавируса – в Аджарии скончался 55-летний мужчина

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249689817/Novaya-zhertva-koronavirusa--v-Adzharii-skonchalsya-55-letniy-muzhchina.html

93-й скончавшийся – один из самых молодых пациентов, скончавшихся в Грузии от коронавируса, у него также были сопутствующие заболевания - проблемы с сердцем

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Аджарии от коронавирусной инфекции скончался 55-летний мужчина, сообщает министерство здравоохранения региона.

Пациент лечился в батумской клинике "Медина". Мужчину бригада скорой медицинской помощи доставила в клинику в тяжелом состоянии. У него была острая дыхательная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность. Его состояние было критическим с учетом двусторонней пневмонии, респираторного дистресс-синдрома. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

За последние сутки в Аджарии от коронавируса скончались четыре человека. Со дня пандемии по сей день в регионе от коронавируса скончались 47 пациентов.

Общее число скончавшихся от коронавируса пациентов достигло 93.

К этому времени в Грузии число инфицированных составляет 12 272. Вылечились 6 538 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)


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