Вторая волна COVID-19 - премьер Грузии сделал заявление

Власти Грузии уверяют, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем и новые ограничения не нужны

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. У Грузии есть все ресурсы для того, чтобы добиться успеха в борьбе со второй волной COVID-19, заявил премьер-министр Георгий Гахария во время выступления в городе Боржоми (регион Самцхе-Джавахети).

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К этому времени в Грузии выявлено 12 272 инфицированных, больше половины из них выздоровели, 92 пациента скончались.

"У нас есть все возможности для того, чтобы оказаться в первых рядах среди стран, достигших успеха в борьбе со второй волной. Главная задача - как можно скорее начать восстановление экономики и побыстрее восстановить рабочие места", - заявил Гахария.

Он также отметил, что на экономике страны очень сильно отразились закрытые границы и отсутствие туристов.

"Я понимаю и все понимают, что нам не хватает туристов - из-за COVID-19 во всем мире сократилось число путешественников, но это все временно. Мы все прекрасно понимаем, что с первой волной мы справились как одни из самых лучших в Европе", - заявил Гахария.

За последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии постепенно уменьшается.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.