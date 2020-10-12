04:41 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Машина патрульной полиции в курортном городе Батуми

На въездах в Батуми сняты блокпосты

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2368)
455 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249692933/Na-vezdakh-v-Batumi-snyaty-blokposty.html

В случае, если стабильные показатели по случаям заражения коронавирусом сохранятся в течение инкубационного периода, ограничения поэтапно начнут снимать

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сняты блокпосты на въезде и выезде из Батуми (регион Аджария), где полицейскими проводился термоскриннинг граждан, путешествовавших между городами. Решение об этом было принято на заседании межведомственного координационного совета

Аджария продолжает быть "красной зоной" ввиду распространения коронавируса. За последние сутки в регионе было зафиксировано 196 случаев, скончались четыре человека. С начала пандемии по сей день в регионе от коронавируса скончались 47 пациентов.

ПЦР тестирование на коронавирус в Аджарии у батумской автостанции
© Sputnik / Seyran Baroyan
Эпидситуация в Аджарии – последние данные

По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, однако все еще сохраняются действующие ограничения. В том случае, если стабильные показатели сохранятся в течение инкубационного периода, ограничения поэтапно начнут снимать.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 521 пациент, из них 15 - несовершеннолетние и 27 - беременные. В реанимации остаются 52 пациента.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 272 случая коронавируса, 6 538 человек выздоровели, 91 пациент скончался.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2368)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться