На въездах в Батуми сняты блокпосты

В случае, если стабильные показатели по случаям заражения коронавирусом сохранятся в течение инкубационного периода, ограничения поэтапно начнут снимать

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сняты блокпосты на въезде и выезде из Батуми (регион Аджария), где полицейскими проводился термоскриннинг граждан, путешествовавших между городами. Решение об этом было принято на заседании межведомственного координационного совета

Аджария продолжает быть "красной зоной" ввиду распространения коронавируса. За последние сутки в регионе было зафиксировано 196 случаев, скончались четыре человека. С начала пандемии по сей день в регионе от коронавируса скончались 47 пациентов.

По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, однако все еще сохраняются действующие ограничения. В том случае, если стабильные показатели сохранятся в течение инкубационного периода, ограничения поэтапно начнут снимать.

Согласно имеющейся статистике, в ковид-клиниках проходит лечение 521 пациент, из них 15 - несовершеннолетние и 27 - беременные. В реанимации остаются 52 пациента.

В настоящее время в Грузии подтверждено 12 272 случая коронавируса, 6 538 человек выздоровели, 91 пациент скончался.