Совет Европы займется психологическим здоровьем грузинских заключенных

Проект стоимостью в 600 тысяч евро направлен на улучшение содержания и реабилитации контингента грузинской пенитенциарной системы

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Совет Европы приступает к осуществлению в Грузии проекта стоимостью 600 тысяч евро, направленного на помощь секторам здравоохранения и прав человека в пенитенциарной системе, сообщается на сайте офиса СЕ в Тбилиси.

Цель проекта - помочь правительству Грузии в дальнейшем улучшении медицинского обслуживания в пенитенциарной системе. Особое внимание в нем уделяется психологическому здоровью заключенных. Проект поможет обеспечить создание качественного внутреннего механизма по оказанию психологической помощи, лечения и реабилитации заключенных.

Главными партнерами проекта являются министерство юстиции, аппарат Народного защитника и профильные гражданские организации. Осуществление данного проекта входит в план работы Совета Европа в Грузии на 2020-2023 годы и продлится до 30 ноября 2021 года включительно.

Проект основывается на опыте, полученном в ходе осуществления таких проектов, как "Права человека и здравоохранения в грузинских тюрьмах и других закрытых учреждениях" (2010-2017 годы) и проекта "Улучшение психического здоровья заключенных в Грузии" (2018-2019).

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в тюрьмах страны содержится 9,3 тысячи заключенных.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств. Целью Совета Европы является содействие сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.