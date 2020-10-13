Коронавирус срывает уроки: еще одна школа в Кутаиси перешла на онлайн-обучение

В Кутаиси коронавирус выявлен в 15 городских школах из 38. Об инфицировании детей в школах страны сообщается практически каждый день, часть из них уже перешла на дистанционное обучение

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пять случаев коронавируса зарегистрировано в Кутаиси в школе №1, в связи с чем она перешла на онлайн-обучение.

Как сообщает Первый канал, вирус был подтвержден у четырех родителей и одного учителя.

По словам директора школы Саломе Саралидзе, педагог, скорее всего, заразился в общественном транспорте.

"У педагога поднялась температура, поэтому он обратился к врачу, прошел обследование и вирус подтвердился", - сказала Саралидзе.

Новая коронавирусная инфекция подтвердилась в 15 из 38 публичных школ Кутаиси.

К этому времени в Грузии выявлено 12 272 случая инфицирования COVID-19. Вылечились 6 538 человек, скончались 93.