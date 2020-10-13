Сутки антирекордов в Грузии: 569 новых инфицированных

В Грузии антирекорд суточных показателей по коронавирусу - скончались девять человек, вылечились 329, общее число инфицированных достигло 12 841

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Опять всплеск - число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 569, скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 12 841.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 329 человек, с начала пандемии вылечились 6 867 пациентов. Скончались 102.

В карантине в данное время находятся человек 5 590, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393 человека.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.